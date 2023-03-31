اليوم السابع
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كفر الشيخ تستعد لموسم توريد القمح.. وزراعة 189 ألف فدان أرز

الجمعة، 31 مارس 2023 01:00 ص
كفر الشيخ تستعد لموسم توريد القمح.. وزراعة 189 ألف فدان أرز الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنهم يستعدون لموسم حصاد القمح بالتعاون مع مديرية التموين، وتم عمل لجان مشتركة لاستلام القمح بالشون والصوامع، خلال منتصف أبريل المقبل.
 
وأضاف غربية، لـ " اليوم السابع"،: "نستعد لزراعة محصول الارز، فقد صدر قرار وزير الري لتحديد مساحات زراعات الأرز، وتم التنسيق بين مديرية الزراعة والري، لتوزيع المساحات على المراكز لتوزيعها على الجمعيات في كافة قطاعات المحافظة " ائتمان وإصلاح ومراقبة" وبلغت المساحة التي حددها وزير الري بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ 189 ألف فدان.
 
وأضاف  وكيل وزارة الزراعة، أنه جار عملية حصاد البنجر مع المزارعين، وتم حصاد 5 آلاف فدان من مساحة كلية منزرعة 108 آلاف، وجار المتابعة مع المصانع ومع المزارعين لإنهاء عملية الحصاد دون مشكلات.
 
 
 

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