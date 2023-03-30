"زراعة الشرقية" تشارك فى حصاد محصول الكتان بديرب نجم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية

أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حصاد لمحصول الكتان صنفي جيزة 11 و12 بقريتي صفط زريق وكراديس التابعتين لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في حضور الدكتور مهدى محمد مهدى والدكتور طه أحمد عمر بمركز البحوث الزراعية قسم بحوث الألياف والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للإرشاد بالمديرية والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان، حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام (الزيت الحار) كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش فى حين تستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) فى صناعة الخشب الحبيبي .

وبدوره، قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.