ضبط راكب بحوزته 390 كبسولة ترامادول وآخر بحوزته كمية من الماريجوانا

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، راكبا مصريا بحوزته كمية كبسولات عقار الترامادول المخدر، وراكبا آخر بحوزته كمية من نبات الماريجوانا المخدر.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من رواندا، حيث استوقف محمد قنديل، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد عزمى مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود شرائط دوائية داخل حقائب الراكب، قام ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف وليد على حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 39 شريطا لكبسولات لعقار الترامادول المخدر بإجمالى 390 كبسولة.

والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة خطوط لوفتهانزا، حيث تم ضبط راكب مصرى بحوزته قطع من نبات الماريجوانا المخدر بوزن 120 جراما، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 .

أمر الدكتور صابر عبد الحميد، مدير الإدارة الثانية، بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركى رقم 76 لسنة 2023 ضد الراكب الثانى، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكبين للنيابة المختصة.