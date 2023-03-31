"صندوق النقد" الدولي يصادق على خطة مساعدة لأوكرانيا بـ 15.6 مليار دولار

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صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار، وقعت مع الحكومة الأوكرانية في 21 مارس، الأمر الذي يمهّد لمنح كييف دفعة أولى بقيمة 2,7 مليار دولار.

ولفت صندوق النقد - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة - إلى أن الخطة التي مدّتها أربعة أعوام ستتيح "دعم النهوض الاقتصادي التدريجي عبر توفير ظروف نمو بعيد المدى في سياق إعادة الإعمار بعد النزاع، وعلى طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي".

ومن جانبه ذكر رئيس بعثة صندوق النقد في أوكرانيا، أن هذا الإعلان "هو جزء من استراتيجية شاملة تمت بلورتها بعناية بالتعاون مع السلطات الأوكرانية. وقضت المرحلة الأولى بتمويل عاجل منح العام الماضي".