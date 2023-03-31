"صحة الإسكندرية": العلاج المجانى لـ1448 مواطنا وتحويل 41 للعلاج على نفقة الدولة فى قافلة مجانية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ، قافلة علاجية بوحدة الذراع البحرى بالكيلو 21 طريق الإسكندرية مطروح على مدار يومين متتالين ، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، والعيون، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 64 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال وسائقى العيادات المتنقلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1448 مريض من أهالي المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 41 حالة إلى مستشفى العامرية العام لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

من جانبها، قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية – أنه تم خلال يومي العمل إجراء 180 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 133 تحليلا بمعمل الطفيليات و 11 أشعات سينية علاوة على فحص 71 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 627 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية