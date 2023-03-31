"شباب ورياضة الأقصر" تنظم أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطنى لبرلمان الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وإدارة البرلمان والتعليم المدني، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب في نسخته الثانية تحت شعار "فيما يفكر الشباب"، بمركز شباب الأقالتة بإدارة شباب القرنة، حيث تم تنظيم حوار سياسي شامل بمختلف القضايا "السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة".

وأدار اللقاء عبدالله ياسين مدرب، ونعمة رسلان ميسر ومنسق إعلامي، حول التعارف بين المدرب والمشاركين وتعريف المشاركين على منتدي الحوار الأول 2016، وما دار به وما تم تحقيقه من توصيات، وتعريف المشاركين بمنتدى الحوار الثاني وهدفه وشرح خطة سير التدريب خلال اليومين، كما تم عرض محاور المنتدى - المحور السياسي والاقتصادي - لتناوله باليوم الثاني والمصور السياسي والاقتصادي ومن خلال فتح مناقشات جماعية تبادلية مع الشباب حول المحور الثاني والثالث.

وتم خلال ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب بالأقصر، تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لصياغة مشكلاتهم بالمحاور الثلاثة وحلولها من وجهة نظرهم وأهم التوصيات، حيث قام أحد الأعضاء من كل مجموعة بعرض المشكلات والمقترحات.



أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب بالأقصر



جلسات أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب



حضور أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب