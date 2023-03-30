انطلاق دورة رمضانية بالقليوبية تحت شعار "الرياضة حياة" بمشاركة 64 فريقا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بدء تنفيذ فعاليات الدورة الرمضانية فى خماسيات كرة القدم، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بداية من 10 وحتى 17 رمضان الجارى.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن الدورة يتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة.

وأضاف الصبروط، أنه سيتم مشاركة 64 فريقا على مستوى محافظة القليوبية، بواقع 8 فرق من إدارات الشباب الفرعية الثمانية، ويتم التصفيات داخل كل إدارة وتصعيد المركز الأولى للمباريات النهائية على مستوى المحافظة، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

ويذكر أن المشاركين من المرحلة السنية من 20 وحتى 30 سنة، وتأتى هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف وتنفيذ إدارة الرياضة بالمديرية.