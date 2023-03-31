وأفاد مكتب السوداني ـ في بيان صحفي، الخميس ـ بأن هذا التصريح جاء خلال استقبال السوداني، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع العيساوي لمناقشة العديد من القضايا الهامة والملحة في البلاد.

وأوضح أن اللقاء شهد التباحث في عدد من الملفات على رأسها القضايا المتعلقة بالمستوى الوطني، وأهم الخطوات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها التنفيذية للمضي في ملف الخدمات والبنى التحتية، فضلا عن أهمية توحيد الصف الوطني، والعمل على رفد البرنامج الحكومي وأولوياته بالدعم وإزالة العقبات السياسية من أجل مصلحة المواطن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في الوقت الذي أكد فيه رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، أهمية التواصل المستمر بين القوى السياسية لحل جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.