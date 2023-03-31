حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد من الشرقية بملابس الإحرام أثناء أداء العمرة

الشرقية- إيمان مهنى

سيطرت حالة من الحزن، علي أهالي قرية السلام التابعة لمركز بلبيس ب محافظة الشرقية ، لوفاة الشيخ محمد عيد دخيل الحويطي، إمام وخطيب مسجد أثناء تأدية العمرة.

وأدى أهالي القرية صلاة الغائب مساء اليوم الجمعة، علي الشيخ الفقيد، كما نعي الشيخ محمد حامد مدير مديرية أوقاف الشرقية الشيخ الراحل ووصفه بأنه حسن الخلق.

وأوضح عمار نجل الراحل الشيخ محمد عيد، أن والده سافر منذ أيام لأداء العمرة، وتعرض لازمة قليبة مفاجئة، أثناء الصلاة في الحرم المكي و توفي بملابس الإحرام، مضيفا أنه كان بصحة جيدة، واتصل به فجر الأمس، وأخبره أنه في حالة فرح وروحانية وهدوء نفسي، وأوصي علي أسرته وسأل عنهم.

وأكد أنه منذ تأكده للسفر للعمرة، وهو في حالة سعادة غير عادية، لانه سيقضي شهر رمضان في الحرم، وأختتم أن والده كان إمام مسجد النور بالعباسية، بمديرية أوقاف القاهرة، وعاش عمره زاهد الدنيا.