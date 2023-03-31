بدء تنفيذ ترشيد الطاقة بنسبة 75% بشوارع وميادين ومباني الحكومة بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بدء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء إلى 75% بدلا من 50 % على أن تطفى جميع المصالح الحكوميه بنسبة 100% عدا غرف الازمات ومكاتب أداء الخدمات الليلية وفقاً للتوقيتات المحددة.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء، وتتضمن ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين



وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت مراكز ومدن و أحياء "حي ثان الزقازيق ،منيا القمح ،ابو حماد،ديرب نجم،فاقوس ،مشتول السوق"، بدء تنفيذ ومتابعة خطة ترشيد الطاقة في أعمدة الإنارة بأن تكون نسبة التنفيذ 75 % بدلا من 50% فضلا عن متابعة أعمال الصيانة الشاملة للخلايا الالكترونية وكشافات أعمدة الإنارة لترشيد استخدام الكهرباء.



أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان خطة الدولة لترشد استهلاك الكهرباء تشمل كافة المباني والمرافق التابعة للدولة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها، مع استثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء كمحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والمستشفيات .





