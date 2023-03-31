اليوم السابع
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جهاز العبور الجديدة يستكمل تسليم وحدات مشروع سكن مصر الأحد

الجمعة، 31 مارس 2023 07:00 ص
جهاز العبور الجديدة يستكمل تسليم وحدات مشروع سكن مصر الأحد مشروع سكن مصر
كتب أحمد حسن

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يستكمل جهاز مدينة العبور الجديدة تسليم مشروع سكن مصر، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، بمنطقة الـ2600 فدان.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومى الثلاثاء 2/5/2023، والأربعاء 3/5/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالى ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.


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