جهاز العبور الجديدة يستكمل تسليم وحدات مشروع سكن مصر الأحد

كتب أحمد حسن

يستكمل جهاز مدينة العبور الجديدة تسليم مشروع سكن مصر، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، بمنطقة الـ2600 فدان.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومى الثلاثاء 2/5/2023، والأربعاء 3/5/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالى ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.