بدء حجز وحدات مشروع "جنة" و"سكن مصر" و"دار مصر" بالمدن الجديدة الأحد المقبل

كتب أحمد حسن

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم الأحد المقبل الموافق 26 مارس الجارى، موعد بدء حجز وحدات مشروع جنة، وسكن مصر ودار مصر، وجاءت المواعيد كالتالى.

وسيتم فتح باب الحجز على الموقع فى المواعيد التالية يوم الأحد الموافق 26 مارس من العاشرة صباحا لحجز وحدات مشروع جنة السكنى، ويوم الثلاثاء الموافق 28 مارس لحجز وحدات مشروع دار مصر، ويوم الخميس‏ الموافق 30 مارس؛ لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم الإثنين الموافق 3 أبريل لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء الموافق 5 أبريل لحجز وحدات مشروع الحصة العينية القطامية جاردنز.