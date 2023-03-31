المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ تكرم عددا من الأمهات فى احتفالية عيد الأم

كفر الشيخ - محمد سليمان

أقامت المدن الجامعية بجامعة كفر الشيخ، احتفالية بمناسبة عيد الأم وتكريم الأم المثالية من أمهات الطلاب بالمدن الجامعية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الملا مدير عام المدن الجامعية، ومديري قطاع المدن الجامعية، والعاملين، وعدداً من الامهات لطلاب وطالبات المدن الجامعية بالجامعة.

رحب الدكتور محمد عبد العال بالحضور، وأشاد بتنظيم الاحتفالية التي حرصت المدن الجامعية على تنظيمها تقديرا لدور المرأة والأم المصرية، وأن الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ليس مرتبطاً بيوم محدد، وإنما هو تقدير وتكريم مستمر، نظراً لمكانتها، ودورها على مدار التاريخ، حيث نجد أن لَهُن الدورالريادي في المشاركة في بناء الحضارة والتنمية، وصناعة الإنسان، وتأهيله ليخوض مسيرة الحياة، بكافة محاورها، مشيداً بدور الأم فى رعاية الأسرة، والحفاظ على تماسكها واستقرارها.

وتضمن الحفل باقة من الفقرات الفنية المتنوعة التي استمتع بها الحضور، فضلا عن تكريم بعض أمهات الطلاب بالمدن الجامعية تقديراً لدورهم وعطائهم الفياض للأسرة.