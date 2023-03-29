كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة تهنئ خريجيها المكرمات فى يوم المرأة المصرية

كتب محمد صبحى

هنأت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أبنائها وأساتذتها المكرمين في يوم المرأة المصرية والذي اقيم احتفالًا بمناسبة عيد الأم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و قرينته، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكوكبة من القيادات السياسية والشخصيات العامة المصرية.

وأعرب الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، عن سعادته البالغة لتكريم نخبة من أبناء وأساتذة الكلية في يوم المرأة المصرية، من قبل القيادة السياسية، تقديرًا لدورهن في خدمة المرأة المصرية والمجتمع.

وتابع "السعيد" في بيان صادر عن الكلية، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، تفخر وتعتز بأبنائها وأساتذتها دائمًا، فهم دائمًا على الاستعداد للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف الدولة وخدمة الشعب المصري، من خلال المناصب والمواقع التنفيذية والاستراتيجية التي يصل اليها أبناء الكلية.

وأكد عميد الكلية، أن تكريم نخبة من أبناء وأساتذة الكلية في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، و رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، يؤكد على النجاح الذي حققته الكلية بأبنائها، وهو إنجاز يضاف إلى سلسلة التكريمات والانجازات التي حققها أبناء الكلية في مختلف المجالات، إذ شهد الحفل تكريم خمسة من بين تسعة مكرمات من أساتذة بالكلية أو خريجاتها".