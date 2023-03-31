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القبض على سائق أتوبيس عرض حياة الركاب للخطر بالطريق الدائرى

الجمعة، 31 مارس 2023 01:09 م
القبض على سائق أتوبيس عرض حياة الركاب للخطر بالطريق الدائرى حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد حافلة رحلات بدعوى توقفه بالحارة اليسار السريعة أعلى الطريق الدائرى والسماح للركاب بالنزول دون اتخاذ تدابير أمن وسلامة الركاب وتسببه فى حادث مرورى والإضرار بسيارة الشاكى.
 
وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص ومقيدة باسم إحدى  الشركات قيادة (سائق - مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية) وقد تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة المختصة قررت بتغريم المتهم مبلغ مالى والمصاريف.

وزاره الداخليه

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