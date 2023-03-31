القاهرة الإخبارية: ترامب يصف الاتهام بأنه اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصف الاتهام بأنه اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات.

وفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقاً قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براج المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وقال ترمب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وجهت له اتهامات جنائية.