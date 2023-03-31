إعلام أمريكي: توجيه اتهامات جنائية لترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لممثلة إباحية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.
وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقاً قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براج المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.
وقال ترمب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وجهت له اتهامات جنائية.
إعلام أمريكي: توجيه اتهامات جنائية لترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لممثلة إباحيةالجمعة، 31 مارس 2023 12:19 ص
الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
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قالت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.
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