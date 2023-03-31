الصوم وأثره فى تربية النفس.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب لؤى على

يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الصوم وأثره فى تربية النفس" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر وذلك على النحو الآتى:

- عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر مارس يوم 3-3-2023: الاستجابة لله ورسوله.

- عنوان خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس يوم 10-3-2023: منزلة الشهداء عند ربهم.

- عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شهر مارس يوم 17-3-2023: التكافل المجتمعى واجب الوقت.

- عنوان خطبة الجمعة الرابعة من شهر مارس يوم 24-3-2023: الصوم ومكارم الأخلاق.

- عنوان خطبة الجمعة الخامسة من شهر مارس يوم 31-3-2023: الصوم وأثره فى تربية النفس.