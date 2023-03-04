اليوم السابع
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ننشر نص خطبة الجمعة القادم بعنوان"منزلة الشهداء عند ربهم"

السبت، 04 مارس 2023 02:31 م
ننشر نص خطبة الجمعة القادم بعنوان"منزلة الشهداء عند ربهم" صلاة الجمعة- أرشيفية
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "منزلة الشهداء عند ربهم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عنواين خطب الجمعة لشهر وذلك على النحو الآتى:
- عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر مارس يوم 3-3-2023: الاستجابة لله ورسوله.
 
- عنوان خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس يوم 10-3-2023: منزلة الشهداء عند ربهم.
 
- عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شهر مارس يوم 17-3-2023: التكافل المجتمعى واجب الوقت.
 
- عنوان خطبة الجمعة الرابعة من شهر مارس يوم 24-3-2023: الصوم ومكارم الأخلاق.
 
- عنوان خطبة الجمعة الخامسة من شهر مارس يوم 31-3-2023: الصوم وأثره فى تربية النفس.
 
نص خطبة الجمعة (1)
نص خطبة الجمعة (1)

نص خطبة الجمعة (2)
نص خطبة الجمعة (2)

نص خطبة الجمعة (3)
نص خطبة الجمعة (3)

 


خطبة الجمعة

منزلة الشهداء عند ربهم

تربية النفس

وزارة الاوقاف



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