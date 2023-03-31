الداخلية تضبط كميات من الحشيش بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما إحدى السيارات "أجرة" وعثر بحوزتهما على (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام - بطاقة تحقيق شخصية لأحدهما ملصق بها قطعة من جوهر الحشيش المخدر - هاتفين محمول ) .. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.