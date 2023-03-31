الحماية المدنية تسيطر على حريق محل مواد غذائية وزيوت في طلخا بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في محل مواد غذائية وزيوت بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، مساء اليوم الخميس، وامتدت النيران للطابقين العلويين بالعقار.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بنشوب حريق هائل في محل بيع مواد غذائية وزيوت بشارع السوق بقرية بطرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين أن المحل ملك المواطن محمد ب، وامتد الحريق لشقتين بالطابقين الثاني والثالث بالعقار، والتهمت النيران محتويات المحل بالكامل عبارة عن مواد تموينية ومواد سريعة الاشتعال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.