اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 02:50 م
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السيطرة على حريق نشب فى 5 أحواش بقنا

الخميس، 30 مارس 2023 02:43 م
السيطرة على حريق نشب فى 5 أحواش بقنا سيارة إطفاء - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب فى 5 أحواش، بنجع الجامع بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل 5 أحواش مواشٍ بنجع الجامع بقرية المراشدة فى مركز الوقف، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق داخل 5 أحواش مواشٍ بنجع الجامع بقرية المراشدة فى مركز الوقف، بسبب ماس كهربائى بالمنازل بنجع الجامع بقرية المراشدة فى مركز الوقف.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.
 

الحماية المدنية

حريق احواش

قرية المراشدة

امن قنا

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