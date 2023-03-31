وأضاف المتحدث باسم البنتاجون - في تصريحات للصحفيين، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه من بين هؤلاء الجنود 65 أوكرانيًا أكملوا تدريبهم على نظام الدفاع الجوى باتريوت فى فورت سيل، أوكلاهوما، وعادوا إلى أوروبا هذا الأسبوع.



وتابع رايدر أن أكثر من 4000 جندي أوكراني في لواءين سيكملون تدريبًا مشتركًا على الأسلحة في ألمانيا، مع مجموعة واحدة مجهزة بمركبات برادلي القتالية وواحدة بمركبات سترايكر، قائلاً : "يجري حاليًا تدريب إضافي على الأسلحة المشتركة في مناطق تدريب جرافنوهر وهوهينفيلس في ألمانيا، مع كتيبتين مشاة آليتين تتكونان من 1200 فرد من القوات المسلحة الأوكرانية".



وقال إن 3000 جندى أوكرانى آخرين أنهوا تدريبهم على التشغيل والصيانة على أكثر من 20 نظامًا تم التبرع به منذ أبريل 2022، وهو برنامج مستمر.



إجمالاً، تقوم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف حاليًا بتدريب أكثر من 11000 جندي أوكراني في 26 دولة مختلفة.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم التدريب والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لضمان حصول الشعب الأوكراني على المساعدة الأمنية التي يحتاجها للدفاع عن بلاده وصد الهجوم الروسي.



وصلت القوات الأوكرانية لأول مرة إلى فورت سيل في يناير لبدء التدريب على نظام صواريخ باتريوت في نسخة مكثفة من الدورة التي تستغرق عادةً ما يصل إلى عام لتعلمها.



وستتمكن القوات الأوكرانية الآن من تشغيل أنظمة باتريوت التي وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على شحنها إلى البلاد في ديسمبر، بالإضافة إلى بطارية باتريوت ألمانيا التي التزمت بإرسالها من مخزونها الخاص.