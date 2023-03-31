الأرق أثناء الحمل قد يؤذي الجنين.. اعرفى الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تؤثر صعوبات النوم على عدد مذهل من الحوامل، يمكن أن تكون اضطرابات النوم ، وخاصة الأرق ، من الآثار الجانبية التي تمت مناقشتها بشكل غير متكرر أو التي لم يتم استكشافها بعد للحمل، ومع ذلك، فإن النوم أمر حيوي لصحتك وطفلك الذي ينمو، وإليك كل ما تريدين معرفته عن الأرق، وما تأثيره المحتمل على صحتك وحملك وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هو أرق الحمل؟



تتأثر ما يقدر بنحو 66 - 94٪ من حالات الحمل بصعوبات النوم ، مع ارتفاع معدل الانتشار في الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأرق هو إما عدم القدرة على النوم أو الاستيقاظ الليلي المتكرر مع صعوبة العودة إلى النوم، يمكن أن يبدأ أرق الحمل في وقت مبكر من الثلث الأول من الحمل ، وربما يكون مرتبطًا بالتغيرات الهرمونية، يمكن أن تبدأ الأعراض أيضًا أو تتفاقم خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل، مع الاستيقاظ الليلي هو الشكوى الأكبر.

أسباب الحمل الأرق



الحمل هو فترة التغيرات الجسدية والعاطفية التي قد تؤثر بشكل كبير على جودة النوم، تتضمن بعض أسباب الأرق ما يلي:

التقيؤ (غثيان وقيء شديدان أثناء الحمل)

كثرة التبول الليلي

أوضاع النوم غير المريحة

أحلام حية أو كوابيس

آلام الحوض أو الظهر

إحتقان بالأنف

حركات الجنين

حرقة في المعدة

تشمل المضاعفات الأخرى أثناء الحمل والتي يمكن أن تسهم في الأرق ما يلي:



اضطراب التنفس أثناء النوم (SDB)



ويشمل توقف التنفس أثناء النوم وغيرها من عوائق مجرى الهواء العلوي التي يمكن أن تسبب الشخير والاستيقاظ ليلا والصداع وجفاف الفم والتعب الشديد.

متلازمة تململ الساق (RLS)



هو اضطراب حركي يتميز بمشاعر مزعجة في الساقين ، بما في ذلك الحرقة والحكة التي تحدث أو تزداد سوءًا في الليل، لم يتم فهم سبب متلازمة تململ الساق أثناء الحمل بشكل كامل ، ولكن تم تحديد ارتباط بنقص الحديد، الحمل عامل خطر لنقص الحديد ، وقد تكون مكملات الحديد مفيدة.

القلق أو اضطرابات المزاج



مثل الاضطراب الاكتئابي الرئيسي أو الاضطراب ثنائي القطب أو اضطراب القلق العام أو اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطراب الوسواس القهري ، يمكن أن تساهم جميعها في أرق الحمل.

مخاطر الأرق أثناء الحمل



ترتبط صعوبات النوم والاضطرابات والأرق بزيادة مخاطر :

الاكتئاب والقلق أثناء الحمل وبعد الولادة

سكري الحمل

حديثو الولادة منخفضو الوزن عند الولادة

الولادة المبكرة

العملية القيصرية

هل سيؤذي الأرق الطفل؟



يمكن أن يكون للمخاطر المرتبطة بالأرق عواقب على طفلك ، خاصة الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة،كلما زادت الولادة المبكرة وقل وزن المولود عند الولادة ، زاد خطر حدوث مضاعفات، يتعرض الأطفال المولودين قبل 37 أسبوعًا لخطر متزايد من:

صعوبات في التنفس

صعوبات التغذية

الشلل الدماغي

تأخر النمو

مشاكل السمع والبصر