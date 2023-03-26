أسباب الأرق عند النساء بعد انقطاع الطمث

كتبت فاطمة ياسر

من أكثر الأعراض شيوعًا التي تعاني منها النساء أثناء انقطاع الطمث اضطراب النوم ، فعلى الرغم من أنه يُعتقد أن هذا التغيير مرتبط بالاكتئاب والهبات الساخنة وتقلب مستويات الهرمونات ، إلا أن القليل من الدراسات قد بحثت فيما إذا كانت تؤثر بالفعل على النوم.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة صحة المرأة ، وضع الباحثون نموذجًا للعوامل التي تؤثر على النوم عند النساء بعد انقطاع الطمث.

وتنخفض جودة نوم النساء مع تقدمهن في سن اليأس. ومما يثير القلق أن النساء اللواتي يبلغن عن صعوبات في النوم أبلغن أيضًا عن انخفاض جودة الحياة والصحة العامة. قالت ميغان ماهوني ، الأستاذة المساعدة في علم النفس: "تعاني النساء كميات هائلة من الأعراض المزعجة أثناء انقطاع الطمث. إنه مصدر قلق لأن الآثار يمكن أن تكون منهكة للغاية ويمكن أن تستمر لسنوات".

افترض معظم الباحثين سابقًا أن التغيرات في أنماط الهرمونات الإنجابية تسبب ضعف جودة النوم والاكتئاب لدى النساء في منتصف العمر. أثناء الشيخوخة ، قد يؤدي انخفاض هرموني الاستراديول والبروجسترون وزيادة مستويات الهرمون المنبه للجريب إلى الأرق . علاوة على ذلك ، يمكن أن تجعل الهبات الساخنة من الصعب على النساء النوم والاستمرار في النوم. ومع ذلك ، لم تظهر الدراسات السابقة بشكل قاطع الأسباب الكامنة وراء الحرمان من النوم.

تعود الدراسات التي أجريت على النساء في سن اليأس إلى ثلاثة عقود فقط ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الأعراض ليست قاتلة. ومع ذلك ، يمكن للباحثين الآن الوصول إلى مجموعات بيانات أكبر ، مما يسمح لهم بفهم أفضل للمظاهر العديدة لانقطاع الطمث.

استخدم الباحثون بيانات من دراسة صحة المرأة في منتصف العمر ، والتي صممت لتحديد عوامل الخطر التي يمكن أن تسبب أعراض انقطاع الطمث بين النساء في منتصف العمر. شاركت أكثر من 700 امرأة في الدراسة التي استمرت أربع سنوات.

في الزيارات الأولية للعيادة أكملوا استبيانات حول تاريخهم الطبي وقدموا عينات من الدم والبول. على مدى السنوات الثلاث التالية ، عادوا إلى العيادة مرة واحدة في السنة وأكملوا استبيانات المتابعة فيما يتعلق بالدورة الشهرية ، والحالة الصحية ، ونمط الحياة ، وأعراض الاكتئاب ، والنوم ، وقدموا عينات من الدم والبول.

استخدم الباحثون بعد ذلك تحليل شبكة بايز لنمذجة السبب الأكثر احتمالية للإبلاغ عن الأرق الذاتي لدى النساء في منتصف العمر. لقد اختبروا عدة عوامل ، بما في ذلك تركيزات الهرمونات والهبات الساخنة ، لمعرفة كيف يمكن أن تتفاعل هذه العوامل للتأثير على اضطراب النوم .

"المثير للدهشة أننا لم نجد أن مستويات الهرمون يمكن أن تتنبأ باضطراب النوم. ومع ذلك ، وجدنا أن النساء اللواتي يعانين من الهبات الساخنة في الليل يعانين أيضًا من الأرق. قال ماهوني: "السنة الأولى. والأمر نفسه ينطبق على الاكتئاب". "خلاصة القول هي أن بعض هذه الأعراض لا تختفي بالضرورة خلال فترة انقطاع الطمث. عندما تذهب النساء إلى الطبيب ، إذا عالجن هذه المشاكل في المرحلة المبكرة من انقطاع الطمث ، فيمكنهن معالجة المشاكل طويلة الأمد. "

يود الباحثون أن يفهموا ما إذا كانت هناك عوامل تتعلق بنمط الحياة ، مثل ارتفاع الكوليسترول ، يمكن أن تتنبأ بالأرق لدى النساء في سن اليأس . إذا كان الأمر كذلك ، فإن التمارين والنظام الغذائي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً للمساعدة. كما أنهم مهتمون بمعرفة إلى أي مدى يؤدي التعرض للمواد الكيميائية البيئية إلى اضطراب النوم.

"تتعرض النساء باستمرار للفثالات من خلال استخدامهن لمنتجات العناية الشخصية والبلاستيك. نحن بحاجة إلى فحص ارتباطات هذه العوامل المسببة لاضطرابات الغدد الصماء واضطرابات النوم والأرق" ، هذا ما قالته جودي فلوز (رئيس مشارك في EIRH / MME) ، أستاذة المقارنة العلوم الحيوية ومؤلف مشارك في الورقة. "مثل هذه الدراسات ستكون بمثابة أساس لاستراتيجيات لمنع أو علاج اضطرابات النوم وتحسين صحة المرأة في نهاية المطاف . "