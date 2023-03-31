اعرف كيفية الحصول على خدمة تغيير اسم المتعاقد وخدمة تحويل النشاط بمياه سوهاج

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، واحدة من الشركات التي تقدمات خدمات متنوعة للمواطنين بالنجوع والقرى والمدن وفى مقدمتها تركيب عدادات المياه الجديدة والإضافية ، وكذلك الخدمات الخاصة برفع وإلغاء العداد وخدمات تغيير التالف وخدمات تعديل توصيلة المياه وخدمات تغير اسم المتعاقد، وخدمة التعاقد على توصيلة الصرف الصحى، وخدمة الحصول على شهادة الصرف الصحى

"اليوم السابع"، يقدم للقارئ الخطوات الخاصة بالحصول على خدمة تغيير اسم المتعاقد محل إشتراك" تغيير تعاقد" خدمة تحويل نشاط من مؤقت أو من تجارى إلى منزلى دائم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

خدمة تغيير اسم المتعاقد محل إشتراك" تغير تعاقد"

1 – طلب مقدم من طالب الخدمة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

2 – صورة من إثبات الشخصية مثل بطاقة الرقم القومى- جواز السفر.

3 – تنازل موثق بالشهر العقارى برقم الإشتراك أو تنازل من الورثة للمشترك المتوفى.

4 – صورة من المستندات المؤيدة لحيازة محل الإشتراك " عقد ملكية – أو عقد إيجار" أو أي مستند يؤيد ذلك بالنسبة للقرى.

5 – صورة من أخر فاتورة للإشتراك وصورة من إيصال تصفيه حساب اللإشتراك في حالة وجود متاخرات.

- خدمة تحويل نشاط من مؤقت أو من تجارى إلى منزلى دائم.

1 – طلب مقدم من صاحب العداد أو المستفيد منه أو من ينوب عنه بتوكيل.

2 – موافقة الوحدة المحلية المختصة التابع لها العقار بما يفيد التوصيل الدائم للوحدة محلل الإشتراك " نشاط تجارى"

3 – صورة من إثبات اللشخصية مثل " بطاقة الرقم القومى- صورة الجواز"

4 – صورة من اخر فاتورة للإشتراك.

5 – صورة من إيصال تصفية حساب الإشتراك في حالة وجود متاخرات وحتى أخر قراءة بالعداد.