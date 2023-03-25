مياه القليوبية تواصل أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع والأنفاق.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ب القليوبية ، اليوم السبت، جهودها في أعمال شفط مياه الأمطار، وسط توزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي تشهدها المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية بعددٍ من طرق وأنفاق المحافظة من بينها منطقة الفلل بمدينة بنها ونفق شعراوي والطريق الزراعي ونفق الحدادين ونفق مشتهر ونفق مزلقان زكي.

وكشف محافظ القليوبية، أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشددَ "الهجان"، على الإلتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد المحافظ، على ضرورة جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، لافتاً إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مُضيفاً أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

وأعلنت محافظة القليوبية في وقتٍ سابق عن أرقام لإستقبال كافة شكاوى المواطنين بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام 0133212447، 0133212466، أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624.