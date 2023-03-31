إزالة 3 مبان مخالفة بحى غرب الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، والقضاء على المخالفات البناء بدون ترخيص.

وقادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة فورية لإزالة 3 مبان من المهد داخل أرض فضاء بشارع الأمان، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن مواصلة الجهود على مدار اليوم للقضاء على أى بناء مخالف فى المهد.

وأضافت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب، أنه تمت حملة فورية لإيقاف أعمال وإزالة فى المهد لـ3 مبان من الطوب وشروع في إنشاء 2 مبني وبرجولة، وذلك بأرض فضاء بشارع الأمان ناصية شارع مسجد القباري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بوجود سكرتير عام الحي والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحى.

وأكدت رئيس حي غرب، خلال المرور الميداني بنطاق الحى على عدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة ورصدها وإزالتها فورا وفي المهد، وإنه سيتم إزالتها، وسيتم التصدي بقوه حزم لأي مخالفة بنطاق الحي.

وعلي صعيد آخر، شن حى العجمي فى الإسكندرية، حملة مكبرة على المحلات التجارية، بمشاركة الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بشن حملات تموينية مكبرة ، للتأكد من توفر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسواق لضبط الأسعار، والتفتيش علي المنشآت والصيدليات بنطاق الحي.

وأشار حى العجمى بالإسكندرية، برئاسة هدي أبو كليلة رئيس الحى، إلى أنه تم شن حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق بحي العجمي، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية، وبمشاركة سكرتير عام الحي ومديرى إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، وحدة التدخل السريع بالحى، وحدة الإزالة، شئون البيئة والرصد البيئي وإدارة الإيرادات ورخص المحلات وإدارة العجمي الطبية، وإدارة الطب البيطري، ،الأمن الصناعي، إدارة التفتيش الصيدلي بقطاع العجمي، ادارة التموين بالعجمي، مكتب القوي العاملة، وشركة الصرف الصحي، شركة مياه الشرب وشركة نهضة مصر.











