ضبط 800 حالة إشغال طريق فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد ، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالاشتراك مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملة مكبرة بأماكن متفرقة بنطاق الحي ،لمتابعة حالة الشوارع وإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الاحترازية إستهدفت الحملة شارع محمد فريد " ونجت " بدءا من شارع مصطفى كامل حتى محور المحمودية ، مرورا بمنطقة الإسكان الصناعي وسموحة بطريق المحور بمنطقة جرين بلازا وشارع العشرين بسموحة وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 منشآت وتحرير 5 محاضر تموين والتحفظ علي 361 حالة إشغال متنوع وتحصيل 1000 جنيه مديونية صرف صحي.

وشن حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة حملة مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات بالمقاهي والمطاعم والمخابز شملت شارع البيطاش الرئيسى ، السماليهى ، شهر العسل وبيانكى ، الحنفية ،طريق إسكندرية مطروح ، مدخل الهانوفيل حتى أبو يوسف وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 35 محضر متنوع وإعدام 25 كيلو منتجات غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي والتحفظ علي 189 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 12 ألف جنيه.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة علي المحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وازالة الاشغالات استهدفت ش وهران منطقة العصافرة، ملك حفني قبلي و بحري ، و ٤٥ قبلي ، و أطلس ، كوبري المندرة الكوبري وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 8 محاضر متنوعة وضبط عدد 56 حالة إشغال متنوع

وواصل حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات وتطبيق الإجراءات الاحترازية استهدفت الحملات مقاهي شارع المأذون بمنطقة دار عيسى سيدي بشر بحري وميدان الفسحه بسيدي بشر الترام ، طريق الكورنيش ومحور المحموديه وأسفرت الحملة عن ضبط 60 حالة إشغال متنوع و 35 حاجز حديدي.

واستمرارا لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر ومحيطه تابعت عزة سعد رئيس حي وسط التمركز الدائم لوحدة التدخل السريع لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى بمحيط الميدان وشوارع امام مستشفى احمد ماهر ،سوق المبرغنى ، الخديوى ، سلامه حجازى ،محرم بك ،كنج عثمان ،الخازن ،اسماعيل مهنا ،مرسى بدر ،ابن الخطاب، الوارق، البرامكة ، الدكتور على شوشه ،النبى دانيال ، الشهداء ،الميناء الشرقية ،الاسكندر الاكبر، شامبليون ،الغرفة التجارية ، كلية الطب ،السلطان حسبن، صفية زغلول، سعد زغلول ، الشهداء ، المحور ،قنال السويس ، البطالسة ، أسفل كوبرى محرم بك ،وميدان سعد زغلول، وأسفرت الحملة عن ضبط 125 حالة إشغال متنوعة و40 حالة هالك.