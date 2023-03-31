وقال كورتييف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - "هذه الليلة، هاجم الروس زابوروجيا. تضررت منشأة بنية تحتية في القصف. الوضع هادئ في المدينة حاليا، وتعمل جميع خدمات المرافق كالمعتاد".

وأضاف المسئول الأوكراني "أن الروس شنوا سلسلة من الهجمات بالمدفعية الثقيلة من طراز MLRS على المركز الإقليمي لزابوروجيا وضواحيها. دمرت العديد من المباني المدنية واندلع حريق في منزل خاص، وتضررت المنازل المجاورة جراء موجة الانفجار".