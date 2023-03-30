5 أطعمة ومشروبات تعزز المناعة للتغلب على أعراض الأنفلونزا

كتبت ميرفت رشاد

هل تعاني من البرد والسعال والحمى؟ يمكن أن يساعدك جهاز المناعة القوي على إدارة هذه الأعراض، يحمي جهازك المناعي جسمك من العدوى والأمراض لذلك ، أصبح من الضروري للغاية ضمان صحة جيدة لجهاز المناعة لديك ، خاصة خلال موسم الأنفلونزا، يؤثر نظامك الغذائي ونمط حياتك بشكل كبير على جهاز المناعة لديك، إن اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم مناسب، والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على جسم صحي، هي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على بناء المناعة بشكل طبيعي، وإليك بعض الأطعمة التى تزودك بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في بناء المناعة، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الأطعمة والمشروبات لتقوية المناعة



1. الأطعمة الحمضية



تشمل عائلة الحمضيات الليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها، هذه غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يساعد على تعزيز المناعة.

2. اللوز



اللوز قوة من العناصر الغذائية الأساسية، من الحقائق المعروفة أن اللوز يساعد في تعزيز صحة القلب،كما أنه مفيد لجهاز المناعة لديك، اللوز هو مصدر للعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E والزنك والمغنيسيوم والبروتين التي تدعم عمل الجهاز المناعي.

3. الكركم



الكركم من التوابل الرائعة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي بعدة طرق ويقدم العديد من الفوائد، الكركمين ، المكون الرئيسي للكركم محمّل بخصائص مضادة للالتهابات تدعم وظيفة المناعة، يمكنك شرب حليب الكركم أو الشاي أو إضافة هذه التوابل إلى وجباتك اليومية.

4. الشاي الأخضر



من الواضح الآن أن شرب الشاي الأخضر لا يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن مثل السحر، لكن الشاي الأخضر يمكن أن يقدم العديد من الفوائد الأخرى، واحدة من أبرزها تحسين وظيفة المناعة. يحتوي الشاي الأخضر على epigallocatechin gallate ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض.

5. اللبن



اللبن هو مشروب محمل بالكالسيوم. إنه مشروب منعش يساعد حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الرائب في الأداء السلس لجهاز المناعة، يمكنك إضافة الملح الصخري والفلفل وأوراق النعناع والتوابل الأخرى إلى اللبن .

بعض الأطعمة الأخرى التي تعزز المناعة تشمل الثوم والزنجبيل والكيوي والبابايا والبروكلي والسبانخ والفلفل والبذور والمكسرات.