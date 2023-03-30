وصول 65 ألف شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وصول 3 آلاف شنطة رمضانية، كدفعة ثالثة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة للمحافظة من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

وقد شهد اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الدسييب، السكرتير اللمساعد، ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، وصول 3 آلاف شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة ثالثة من بين 65 الف شنطة خصصتها وزارة الاوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للاسر الاولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الدفعتين الأولى والثانية وعددهما 3 آلاف شنطة، للأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجاري توزيع الدفعة الثالثة.

وكان قد أوضح الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف،أنه تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.