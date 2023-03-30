محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لبحث مطالب المواطنين

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا موسعا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن استعرض خلاله العديد من ملفات العمل بالوحدات المحلية خاصة التي تتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين، بحضور جاء لك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن.

وأكد " نور الدين" على ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح وسرعة الانتهاء من باقي الطلبات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

كما أكد علي ضرورة متابعة معارض "أهلا رمضان" بجميع المراكز والمدن، وتكثيف المنافذ لتوفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وخلال الاجتماع طالب محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة يوميا حتى يشعر المواطنين الجهود المبذولة في الشأن.

وأكد "نور الدين"، على ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف والتعامل معها فورا تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار" محافظ كفر الشيخ"، لضرورة استمرار الحملات المشتركة للتفتيش على المحلات والأسواق بالتنسيق مع قطاع التموين لضبط الأسواق والتصدي للغش والاحتكار حرصا على توافر السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

كما أكد " نور الدين" على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب واحتياجات المواطنين وأهمية التواجد الميداني في كافة مواقع العمل والمرور المستمر على جميع روافد الخدمات الجماهيرية لتقديم خدمات متميزة لهم وحل مشكلاتهم، من خلال جولاتهم، واللقاء الجماهيري الذي يعقد بمجالس المدن.

وأشار محافظ كفر الشيخ، لأهمية التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ، كل في نطاقه وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية مراعاة قواعد البروتوكول في جميع المخاطبات المتبادلة مع كافة الجهات التنفيذية الأخرى سواء في نطاق المحافظة أو على المستوى المركزي فيما يتعلق بإنهاء مصالح العمل على كافة المستويات، مشيرا لضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات والاجهزة حرصا على تحقيق مصالح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات، مؤكدا على أهمية الاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم واتخاذ الإجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.