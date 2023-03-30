مقتل مدنى وإصابة 5 آخرين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الخميس، مقتل مدنى وإصابة خمسة آخرين فى قصف روسى على منطقة دونيتسك.
وقال كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن "في 29 مارس، قتل الروس أحد السكان في منطقة دونيتسك- في بلدة تشاسيف يار، وأصيب خمسة آخرون في المنطقة".
وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.
وتابع: "قصف الجيش الروسي مناطق أوريخوفو-فاسيلفكا وباخموت وإيفانيفسكي وتشاسيف يار ونوفوماركوف وأوليكساندرو شولتين في منطقة دونيتسك على مدار أمس".
من جهته أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسى يركز جهوده الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، مشيرة إلى أن وحدات قوات الدفاع تصدت لأكثر من 60 هجوما معاديا.
وذكرت الهيئة- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الجيش الروسي 5 هجمات صاروخية، و 25 ضربة جوية، وشن 34 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة".
وأضافت أن مناطق بيلوهوريفكا وباخموت وأفدييفكا ومارينكا كانت في بؤرة الأعمال العدائية.
وأشارت إلى أن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال اليوم الماضي، خمس ضربات على مجموعات روسية، فيما دمرت وحدات من قوات الدفاع الجوي قاذفة روسية من طراز (Su-24M).
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