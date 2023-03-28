الدفاع الروسية: مقتل 240 جنديًا أوكرانيا في محور دونيتسك

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 240 جنديا أوكرانيا في محور دونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط قنبلة موجهة من طراز "GLSDB"، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع في تقرير يومي إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية عشر قذيفة من راجمات هيمارس وقذيفة موجهة من طرازGLSDB خلال النهار".

ولأول مرة، أعلنت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بهذه القنابل في يناير من هذا العام، وهي تطوير مشترك بين "بوينج" و"ساب" السويدية، التي زودتها بمحرك صاروخي وكيّفتها ليتم إطلاقها باستخدام راجمة "هيمارس".

وأكدت "ساب" أن مدى مثل هذه الذخيرة الموجهة بدقة يتجاوز 150 كيلومترًا.