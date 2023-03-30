وقالت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم قاعدة فورت كامبل، فى رسالة بالبريد الإلكتروني إنه سيتم تقديم المزيد من التحديثات حول الحادث في وقت لاحق يوم الخميس فى مؤتمر صحفى .

ولم تذكر ثورمان على الفور تفاصيل حول ما إذا كان هناك أى جرحى.

وتحطمت مروحيات توماهوك-60 إتش إتش التي تديرها الفرقة 101 المحمولة جواً خلال "مهمة تدريب روتينية" حوالي الساعة 10 مساءً، بالتوقيت المحلى، بحسب بيان من مكتب الشؤون العامة فى فورت كامبل فى وقت سابق.