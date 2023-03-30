لقى تسعة جنود أمريكيين مصرعهم عندما تحطمت طائرتا هليكوبتر تابعتان للجيش الأمريكى كانتا تقلعتان من قاعدة فورت كامبل ليلة الأربعاء فى مقاطعة تريج جنوب غرب ولاية كنتاكى، حسبما صرحت به متحدثة للجيش الأمريكى لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية .
وقالت نونديس ثورمان، المتحدثة باسم قاعدة فورت كامبل، فى رسالة بالبريد الإلكتروني إنه سيتم تقديم المزيد من التحديثات حول الحادث في وقت لاحق يوم الخميس فى مؤتمر صحفى .
ولم تذكر ثورمان على الفور تفاصيل حول ما إذا كان هناك أى جرحى.
وتحطمت مروحيات توماهوك-60 إتش إتش التي تديرها الفرقة 101 المحمولة جواً خلال "مهمة تدريب روتينية" حوالي الساعة 10 مساءً، بالتوقيت المحلى، بحسب بيان من مكتب الشؤون العامة فى فورت كامبل فى وقت سابق.
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