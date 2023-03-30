اليوم السابع
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كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية يشارك فى صكوك اطعام صائم وتوزيع كرتونة رمضان

الخميس، 30 مارس 2023 03:42 ص
كاهن كنيسة العذراء بالإسكندرية يشارك فى صكوك اطعام صائم وتوزيع كرتونة رمضان جانب من المشاركة
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة «الزوايدة» شرق الإسكندرية، بالتبرع لصكوك إطعام صائم التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تعبئة وتوزيع 250 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في المنطقة، كما قام راعي الكنيسة بتوزيع عدد من الفوانيس على أطفال المنطقة.

وقال القس رافائيل حلمي، راعي الكنيسة، أنه على الكنيسة أن تقوم بدورها الخدمي، حيث تبرعت ب5 صكوك إطعام صائم الذي أطلقته وزارة الأوقاف والذي يبلغ قيمة الصك 300 جنيه، بالإضافة إلى تقديم 250 شنطة رمضان والمشاركة فى تزيين الشارع بزينة رمضان وتعليق فانوس ينير الشارع تمتد أوصاله من الكنيسة إلى المسجد، مستكملا: «لا أريد انا اقول تبرع لكنها مواد غذائية تعتبر في بيتي لأن كل بيوت المنطقة هي بيتنا كلنا».

وأضاف أن فانوس رمضان المتواجد فى شارع الكنيسة ، هو مثال لمصر المنيرة المستنيرة والتي تبقى عالية طالما حبالها موصولة بالمسجد والكنيسة فبهما يعلو شأنها وتستقر أمنها، وبالمحبة يكون السلام وبهما يكون الإنتاج والعمل والتقدم، لذا فوجود الفانوس رسالة ضمنية تؤكد مدى التلاحم وتشدد على المواطنين بضرورة أن يكونوا متلاحمين ومترابطين كي لا يقدر عليهم أي رياح عاتية.

 

توزيع كرتونةرمضان 3
توزيع كرتونة رمضان

 

مشاركة الكنيسة1
مشاركة الكنيسة

 

_كاهن الكنيسة 2
_كاهن الكنيسة

 

راعى كنيسة العذراء بالزاويدة
راعى كنيسة العذراء بالزاويدة

 

 

 


الاسكندرية

كنيسة الاسكندرية

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