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قرار باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية بمباشرة أعمالها

الخميس، 30 مارس 2023 12:34 م
قرار باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية بمباشرة أعمالها وزير السياحة والآثار
كتب محمد أسعد

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نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، باستمرار لجنة تسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية في مباشرة أعمالها، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2023، وذلك لمدة شهرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

 

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وجاء قرار وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحة وتنظيم اتحاد لها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022، وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، وعلى قراري وزير السياحة رقمي 612 و616 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية.

كما جاء بعد الاطلاع على قرار وزير السياحة والآثار رقم 376 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة العاديات والسلع السياحية، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 25 لسنة 2023.

 

 


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