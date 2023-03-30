سكرتير عام الفيوم يشهد القرعة العلنية لتسليم 28 سيارة أجرة داخلى.. صور

الفيوم رباب الجالي

شهد اللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير المساعد، القرعة العلنية التي أجريت بقاعة الاجتماعات بفرع النقابة العامة للزراعيين بالفيوم، لـ 28 سيارة ميكروباص أجرة داخلي، للعمل على الخطوط الداخلية للمحافظة، لحل أزمة الزحام، وزيادة الكثافة السكانية.

حضر، القرعة العلنية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، كل من حازم حسني، مدير عام الإدارة العامة للمواقف، والنقل الجماعي بالفيوم، والمحاسب فؤاد مشرف محمد، القائم بأعمال رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والمحاسب حلمي حيدر، مدير عام التفتيش المالي والإداري، ومحمد عبدالمعز، مدير عام الشؤون القانونية، والمحاسب أحمد خضر، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومصطفى زين، مدير عام مركز المعلومات بديوان عام المحافظة، وممثلي جمعية نقل الركاب، ونقابة النقل البرى بالفيوم.

وطالب السكرتير العام لمحافظة الفيوم، الفائزين بالقرعة العلنية لسيارات الأجرة، بأن يكونوا واجهة مشرفة للمحافظة في الالتزام بالآداب العامة، وقواعد المرور، للحفاظ على سلامتهم، وسلامة المواطنين، متمنيًا حظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.

وأوضح السكرتير العام، أن إجراءات القرعة أجريت بصورة علنية أمام جميع المتقدمين، ضمانًا للشفافية والعدالة، لافتًا إلى أنه اُتفق مع مسؤولي البنك الزراعي على توفير قروض بإجراءات ميسرة، للراغبين ممن وقع عليهم الاختيار بالقرعة العلنية، لعقود سيارات الأجرة، بفائدة متناقصة، وبأقل مقدم ممكن، وبأقساط على فترة سداد طويلة، في إطار التعاون البناء بين البنك الزراعي المصري، ومحافظة الفيوم.

ومن جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بالفيوم، أن إجمالي من تقدم بملفات للحصول على سيارات الأجرة الجديدة 73 شخصًا، واستوفى الشروط 70 متقدما من بينهم، واختير 28 شخصًا بالقرعة العلنية، فضلًا عن اختيار 6 آخرين احتياطيين، في حال عدم استيفاء أحد من الفائزين، للإجراءات المطلوبة خلال شهر من إجراء القرعة.

وأضاف، أن سيارات الأجرة الجديدة، تشمل 28 سيارة، منها 24 سيارة بمركز الفيوم خط الفيوم/سيلا، و 4 سيارات بمركز إطسا خط الفيوم /دفنو، لافتًا إلى أن السيارات الجديدة، تَسهم في التيسير على المواطنين في تنقلاتهم، وفتح مجالات جديدة من فرص العمل للشباب.