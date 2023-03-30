اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 05:53 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالفيوم بسبب الألعاب النارية

الخميس، 30 مارس 2023 04:34 م
السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالفيوم بسبب الألعاب النارية حريق شقة -أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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اندلع حريق هائل فى شقة سكنية بإحدى مراكز محافظة الفيوم، اليوم الخميس، حيث التهم الحريق محتويات المنزل بالكامل والتى تفحمت وتحولت إلى رماد، وذلك بسبب قيام طفل بإلقاء صاروخ ألعاب نارية فدخل إلى الشقة من أحد الشبابيك وتسبب فى اشتعال النيران فى الشقة.
 
وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو أيّة إصابات.
 
وتلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة المركز، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ورجال الإطفاء، إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ نشوب حريق هائل فى شقة سكنية خلف البنك الأهلى بمدينة طامية، وذلك بسبب قيام طفل بإلقاء "صاروخ" ألعاب نارية والذى دخل من أحد الشبابيك وتسبب فى اشتعال النيران بالشقة.
 
وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون وقوع أيّة خسائر فى الأرواح البشرية، أو إصابات، حيث كانت الشقة خالية من سكانها وقت نشوب الحريق، بينما تسبب الحريق فى تفحم الشقة بالكامل، جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.

الفيوم

حريق وحدة سكانية

صاروح العاب نارية

الحماية المدنية



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