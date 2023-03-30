دفنها خصومها حية.. إنقاذ تاجرة مخدرات برازيليلة من داخل قبر.. فيديو وصور

فاطمة شوقى

أفادت مصادر رسمية برازيلية أن امرأة تبلغ من العمر 36 عاما أنقذت حية من داخل مقبرة برازيلية، حيث كانت تعمل تاجرة مخدرات وتم اختطافها ونقلها إلى مقابر مدينة فيسكوندى دى ريو برانكو بولاية ميناس جيرايس، ودٌفنت حية فى عملية انتقامية.



انقاذ امرأة مدفونة حية فى البرازيل

وأبلغت مجموعة من العاملين في القبور السلطات البرازيلية، بعد أن لاحظوا وجود أثار من الدماء حول أحد القبور كان مغطى بأسمنت غير جاف، وعندما وصلت الشرطة الى مكان الحادث وازالوا الاسمنت سمعوا صيحات "النجدة" ووجدوا امرأة مصابة بجروح في الرأس وعدة جروح في جسدها.



انقاذ امرة برازيلية

وأشارت صحيفة جورنال اوخى البرازيلية إلى أنه السلطات قامت بالاتصال بالخدمات الطبية الطارئة وتم نقل المرأة - التي لم يُكشف اسمها - إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات فإن المرأة التي تم العثور عليها داخل القبر لها تاريخ في السرقة وتجارة المخدرات، وأعلنت أنها كانت في المنزل برفقة زوجها ، عندما اقتحم "شخصان مقنعان" منزلهما وقام باختطافها.



قبر فى البرازيل

وقالت الشرطة العسكرية في ميناس جيرايس في البيان: "منذ تلك اللحظة ، لم يتذكر أي شيء آخر حتى استيقظت في القبر"، مشيرة إلى أنه تم تحديد اثنيين من المشتبه بهم 20 و22 عاما من مرتكبى الحادث ، رغم انه لم يتم الوصول إليهما حتى الآن ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة.