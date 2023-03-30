دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم اجعل لى نصيباً من كل خير تنزل فيه

كتب لؤى على

دعاء اليوم الثامن من رمضان .. ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، التى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.