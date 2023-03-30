خبراء التكنولوجيا يطالبون بوقف تطوير الذكاء الاصطناعى 6 أشهر خوفا من أضراره

كتبت ريم عبد الحميد

وقع عدد من قادة وخبراء مجال التكنولوجيا على خطاب، نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يطالب مطورى الذكاء الاصطناعى بوقف عملهم لمدة ستة أشهر.

وحذر الخطاب من المخاطر المحتملة على المجتمع والإنسانية مع تسابق عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل على بناء برامج ذكاء اصطناعى يمكن أن تتعلم بشكل مستقل.

وجاءت التحذيرات بعد إطلاق نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعى المثير للجدل GBT-4، والذى تم تطويره من قبل شركة OpenAI بدعم من مايكروسوفت.

وقال الخطاب إن إنظمة الذكاء الاصطناعى ينبغى تطويرها فقط عندما نكون واثقين أن آثارها ستكون إيجابية ومخاطرها يمكن إدارتها.

وكان من بين الموقعين على الخطاب أسماء كبرى مثل عماد موستاك، الرئيس التنفيذى لشركة Stability للذكاء الاصطناعى، والرئيس التنفيذى لتسلا وتويتر إيلون ماسك، والمشارك فى تأسيس أبل ستيف وازنياك.

وقال الخطاب إن الأشهر الأخيرة شهدت دخول مختبرات الذكاء الاصطناعى فى سباق خارج عن السيطرة لتطوير ونشر عقول رقمية أكثر قوة، والتى لا يستطيع أن يفهمها أو يتنبأ بها أو يسيطر عليها أحد، حتى صناعها.

ودعا الموقعون كافة مختبرات الذكاء الاصطناعى إلى توقف فورى ولمدة 6 أشهر على الأقل عن تدريب أنظمة ذكاء اصطناعى أكثر قوة من جى بى تى 4، على أن يكون هذا التوقف معلنا ويمكن التحقق منه، ويشمل كافة الأطراف الأساسية. ودعوا إلى ضرورة تدخل الحكومات لو لم يتم فرض هذا التوقف سريعا.