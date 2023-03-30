حلويات رمضان أشكال وألوان فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تتعدد الحلويات فى شهر رمضان الكريم بمحافظة بورسعيد من الكنافة والقطايف وبلح الشام ولقمة القاضى وغيرها من الحلوى التى يُقبل عليها الأهالى، والحلوى الأكثر انتشاراً هى القطايف والكنافة بكافة أشكالها وأنواعها من الشكولاته والفواكه وغيرها.

القطايف

تنقسم القطايف إلى قسمين منها ذات الحجم الكبير المعتاد عليه الكثيرين، وأيضاً الحجم الصغير الذى يطلق عليه "العصافير"، ويتم حشو القطايف بالجبنة والمكسرات والشكولاته بأنواعها من النوتيلا.

ولكل مهنة أسرار ولذلك تختلف صناعة القطايف والكنافة من شخص لآخر، وأفضل ما يحبه أهالى بورسعيد من القطايف هى "العصافير" ذات الحجم الصغير.



تسوية القطايف

والدلالة على الصناعة الجيدة للقطايف هو عدم وجود تشققات بها قبل وبعد التسوية، وهذا ما نطلق عليها "خامتها نضيفة".

الأهالى يقبلون على شراء القطايف العصافير والتى تتم تسويتها وحشوها بالعديد من الأطعمة منها ذات المذاق الحلو كالمكسرات والنوتيلا وغيرها وآخر بمذاق "حادق"، كالجبنة بأنواع عديدة، وآخرون يأكلونها ساده بدون أى أطعمه داخلها.

الكنافة

الحلويات فى رمضان عليها إقبال ولكن الأكثر إقبالاً هى الكنافة بالمانجو والنوتيلا، وتورتة ال 4 سيزون، بجانب كابات الكنافة بالشكولاته والفراولة وغيرها.



كنافه مواسير

بلح الشام

توجد أنواع عديدة لبلح الشام منها السادة والمحشو بالكريمة والمكسرات والشكولاتة والفواكة وغيرهم، وكذلك الحلوى التى يطلق عليها "لقمة القاضي" وهى من نفس عجين بلح الشام بشكل دائرى.