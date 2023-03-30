حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي بالدرب الأحمر 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - هاتف محمول- سيارة " ملك شقيق أحدهما").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.