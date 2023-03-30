اليوم السابع
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حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي بالدرب الأحمر 4 أيام

الخميس، 30 مارس 2023 12:59 م
حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي بالدرب الأحمر 4 أيام حبس - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي. 
 
 
وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية" -  هاتف محمول- سيارة " ملك شقيق أحدهما").
 
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 
 

امن القاهرة

الدرب الاحمر

الاتجار فى العملة



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