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توقف حركة الصيد فى ميناء البرلس بكفر الشيخ بسبب ارتفاع الأمواج

الخميس، 30 مارس 2023 05:52 م
توقف حركة الصيد فى ميناء البرلس بكفر الشيخ بسبب ارتفاع الأمواج توقف حركة الصيد بميناء البرلس
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخمس، توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثانى، لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

 

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

 

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

 

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

 

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن أجواء مائلة للبرودة نسبيا بسبب الرياح، ويسود اليوم طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعي.،كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء لذا يفضل عدم رى القمح خلال هذه الفترة، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

 


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