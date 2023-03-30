توجيهات بتكثيف الحملات الدورية وزراعة الأشجار على جانبي الطرق في بيلا

وجه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، جهاز النظافة والتجميل بالمدينة ورؤساء القري، بتكثيف الحملات الدورية من نظافة وإنارة ورفع كفاءة الطرق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بجميع شوارع وطرق المدينة وقرى المركز.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة وإزالة كافة المخلفات والقمامة من الشوارع والمناطق ورفع كفاءة الطرق واستمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وقام جهاز النظافة بمدينة بيلا، بتكثيف أعمال النظافة اليومية، من خلال رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بجميع القطاعات والشوارع الرئيسية بالمدينة، وجري رفع كميات كبيرة من القمامة، ونقلها للمقلب العمومي، بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة مشرفين و عمال جهاز النظافة بالمدينة، بالإضافة إلي استمرار أعمال زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة، ميدانيًا، وشملت الأعمال زراعة الأشجار بطريق «بيلا - الديبة - إبشان»، وزراعة الأحواض المنتشرة بالمدينة منها حوض بمنطقة المركز الطبي وحوض بشارع مدرسة بيلا الجديدة واستكمال أعمال الزراعة بجوار سور مدرسة الثانوية الزراعية ببيلا، بواسطة إدارة التنمية بالمدينة .

كما نفذت الوحدات المحلية بقرى المركز، عددًا من الحملات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الحملات تكثيف حملات النظافة اليومية بشوارع وتوابع القري، حيث جرى رفع جميع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرى والتوابع التابعة لها ونقلها للمقالب الوسيطة، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة

وتضمنت الحملات أيضًا رفع كفاءة الطرق بالقرى منها طريق «الجزار - الهمة - أبو بدوي» وتوسعة الطريق وإزالة الإشغالات من على جانبي الطريق، وحملات لرفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من القرى منها صيانة الإنارة العامة بعزبة القواسم التابعة لقرية الكوم الطويل، فضلا عن متابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة رئيسيه بقرية الحوة والتأكد من انتهاء الأعمال و عودة ضخ المياه للأهالي.