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تقديم الخدمات الطبية لـ 1917 حالة فى قافلة ببني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص

الخميس، 30 مارس 2023 11:15 ص
تقديم الخدمات الطبية لـ 1917 حالة فى قافلة ببني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص جانب من الفحوصات
المنيا – حسن عبد الغفار

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واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية بجميع مراكز وقري المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ فعاليات القافلة بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص، خلال يومي 27 و28 من مارس الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1917 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

كما اوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت لعديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 401  حالة جراحة، 528 حالة أطفال، 356   باطنة،   97  نساء، 53 اسنان، 195 جلدية، 236  انف واذن،  51   تنظيم أسرة، بالإضافة انه تم اجراء  125 حالة تحاليل مختلفة واجراء حالتي موجات صوتية،   و اجراء  5 حالات اشعة سينية و كشف مبكر   للضغط والسكر لـ   114  متردد  وتم خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى  17 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 146 متردد  وتم استخدام  10  عيادات  متنقلة.
 
 


 

 


مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

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