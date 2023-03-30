تعرف على منظومة الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بأسوان × 9 معلومات

أسوان- صلاح المسن

تشهد منطقة شرق مدينة أسوان العديد من المشروعات التنموية، خاصة فى البنية التحتية والطرق والكبارى، و"اليوم السابع" يقدم بإيجاز أهم معلومات عن منظومة الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بشرق مدينة أسوان:

1. تستهدف منظومة الكبارى والمحاور، تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أوالقضاء على التلوث.

2. منظومة الكبارى والمحاور المرورية الجديدة ستربط أحياء غرب وشرق وجنوب بالمداخل الرئيسية شرقاً وغرباً.

3. منظومة الكبارى والمحاورالمرورية الجديدة ستساهم فى سيولة الحركة المرورية داخل مدينة أسوان، فضلاً عن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين بتقليل الحوادث.

5. الانتهاء من رصف الإتجاه الشمالى لكوبرى السيل، وجارى رصف الاتجاه القبلى من إجمالى 560 متر للكوبرى الخرسانة، وبعرض 19.2 متر للاتجاهين

6. تصل أطوال الطرق السطحية إلى 2 كيلو متر، وعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وهو الذى سيتوازى معه رفع الأتربة ومخلفات الإنشاءات.

7. إعادة تأهيل مطلع حى الصداقة الجديد، وميدان عزب كيما ضمن مشروع رصف.

8. إعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كيلومتر، وبتكلفة 154 مليون جنيه.

9. تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه.