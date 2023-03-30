محافظ أسوان: تنفيذ 95.6 % بمشروع كوبرى السيل العلوى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء المشروعات الجارية بمناطق شرق مدينة أسوان والتى تستهدف تغيير شكل الحياة وتحسين جودتها سواء فى البنية التحتية أو الطرق والمحاور أو التطوير والتجميل أو القضاء على التلوث، وهو الذى يستحق الإشادة من الوزارات والجهات الداعمة والمنفذة لهذه المشروعات غير المسبوقة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه فى إطار خطة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تم إنهاء 95.6 % من كوبرى السيل العلوى حيث تم مؤخراً رصف الاتجاه الشمالى لكوبرى السيل، وجارى رصف الاتجاه القبلى من إجمالى 560 متر للكوبرى الخرسانة، وبعرض 19.2 متر للاتجاهين، فيما تصل أطوال الطرق السطحية إلى 2 كم، وعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وهو الذى سيتوازى معه رفع الأتربة ومخلفات الإنشاءات، وإعادة تأهيل مطلع حى الصداقة الجديد، وميدان عزب كيما ضمن مشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه.

والجدير بالذكر، أن منظومة الكبارى والمحاور المرورية الجديدة ستربط أحياء غرب وشرق وجنوب بالمداخل الرئيسية شرقاً وغرباً مما يساهم فى سيولة الحركة المرورية داخل مدينة أسوان، فضلاً عن الحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين بتقليل الحوادث.